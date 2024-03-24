Деметрадзе: В Грузии полмиллиона человек стоят в очереди за билетами на матч с Грецией

Бывший нападающий сборной Грузиирассказал об ажиотаже перед матчем св финале квалификации Евро-2024.

«Матч с Грецией — исторический для Грузии. В нашей истории самый важный матч после того, как "Динамо" Тбилиси взяло Кубок, но это была команда, а не сборная все-таки.

Это будет матч века, который мы должны выигрывать. Родные стены помогают. Уже полмиллиона человек стоят в очереди за билетами, но, к сожалению, места ограничены — где-то 55 тысяч вмещает стадион. Такого еще не было в Грузии.

У нас хорошая сборная, которая дошла до финала. Полуфинал сыграли с Люксембургом, где выиграли 2:0. Я смотрел игру сборной Греции, у них хорошая команда. Защита очень хорошая, но родные стены и 12-й игрок в виде болельщиков поможет.

На мой взгляд, у нас больше шансов, чем у Греции, потому что играем дома», — приводит слова Деметрадзе «Чемпионат».

Матч Грузия — Греция пройдет 26 марта в Тбилиси, начало — в 20:00 мск.