Нагельсман: Нойер будет основным вратарем сборной Германии на Евро-2024

Главный тренер сборной Германииответил на вопрос о том, кто будет основным вратарем команды на домашнем чемпионате Европы.

«Мы приняли решение о Нойере в основном составе. К сожалению, Ману получил травму, но это просто перенапряжение, он пропустит всего десять дней, поэтому я не изменю своего решения», — приводит слова Нагельсмана журналист Фабрицио Романо.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи турнира пройдут в 10 городах — Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Франкфурт, Штутгарт. Финальный матч турнира состоится в Берлине 14 июля.