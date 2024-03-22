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    Нагельсман: Нойер будет основным вратарем сборной Германии на Евро-2024

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ответил на вопрос о том, кто будет основным вратарем команды на домашнем чемпионате Европы.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Мы приняли решение о Нойере в основном составе. К сожалению, Ману получил травму, но это просто перенапряжение, он пропустит всего десять дней, поэтому я не изменю своего решения», — приводит слова Нагельсмана журналист Фабрицио Романо.

    Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи турнира пройдут в 10 городах — Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Франкфурт, Штутгарт. Финальный матч турнира состоится в Берлине 14 июля.

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