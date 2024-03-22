УЕФА ежегодно платит РФС в три раза больше, чем получает победитель Лиги чемпионов Азии

Генеральный секретарь РФСобъяснил отказ от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Зачем мы каждый декабрь обсуждаем возможный переход в Азию? Потому что этот вопрос у кого-то да возникает. А что будет? А если выйдем? Мы и отвечаем на эти вопросы. Если мы переходим в Азию, мы не получаем автоматического допуска никуда. На нас два бана — от ФИФА и УЕФА. Просто у нас есть опция с Азией: перейти, выстраивать отношения с их конфедерацией. Национальные ассоциации АФК настроены к нам дружелюбно. С другой стороны мы — конкурент, который съест часть слотов в азиатской ЛЧ и в отборах на ЧМ.

В Азии есть плюсы. В настоящий момент наши клубы не играют в международных клубных соревнованиях. В азиатской Лиге чемпионов они бы смогли играть. Для клубов это новый источник доходов, они больше не будут вариться в своем соку и так далее. Это позитивная история. Плюс можно предлагать им нововведения. Не надо думать, что мы должны идти в Азию и учить играть людей в футбол. Они умеют и разбираются в нем прекрасно. Но мы остаемся в УЕФА, ведем с ними переговоры.

УЕФА — самая сильная и самая богатая конфедерация в мире. На ближайший цикл сумма к распределению доходов от Лиги чемпионов между клубами составляет € 4,4 млрд. И когда мы вернемся к соревнованиям УЕФА, наши клубы тоже будут получать эти деньги.

Да, мы упали в клубном рейтинге, но мы точно его восстановим. У нас страна с хорошим футбольным потенциалом, у нас все будет в этом плане нормально.

Да и думаю, что мы вообще договоримся об изменении формата этого рейтинга для нас, потому что мы были искусственно лишены очков, которые были нашими. Мы восстановимся. Тем более мы продолжаем взаимодействие с УЕФА по остальным вопросам. Они инвестируют большие деньги в наш футбол. Да, это не те деньги, без которых мы не сможем прожить. Оставаться в УЕФА только ради них нет смысла. Но УЕФА в РФС ежегодно инвестирует сумму в три раза больше той, которую получает победитель азиатской Лиги чемпионов. Просто за то, что мы член УЕФА. Мы на очень неплохом счету», — приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.