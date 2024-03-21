Генсек РФС: В УЕФА не могут нам объяснить, почему Россия отстранена, а Израиль — нет

Генеральный секретарь РФСвысказался о том, что российские сборные и клубы по-прежнему отстранены от участия в международных турнирах.

«Это сложная и загадочная для нас конструкция, при всём том, что у нас прекрасные отношения с федерацией Израиля. Но здесь вопрос в том, что это очевидный двойной стандарт в двух одинаковых ситуациях.

Ряд стран, входящих в зону запад АФК — Иордания, Палестина, Сирия и так далее, обратились в ФИФА и во все национальные ассоциации членов ФИФА с предложением отстранить Израиль. Они это сделали без упоминания России и Украины, но с такой же аргументацией.

В Европе другая ситуация, но Европа — это не весь мир. В УЕФА нам не могут объяснить, почему мы отстранены, а Израиль — нет. Они молчат, потому что не самостоятельны в этом решении», — приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.