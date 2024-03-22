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    Адиев намекнул на уход из сборной Казахстана

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Сборная Казахстана Евро-2024
    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев после разгромного поражения от Греции (0:5) в полуфинале квалификации Евро-2024 высказался о своем будущем.

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    «Я уже сказал в раздевалке, гештальт закрылся. Я поблагодарил ребят за цикл, мы прошли большой путь, они много сделали для меня. Цикл закончился.

    Я говорил, что работаю до Евро, и до этого никуда не уйду. Я сдержал свое обещание перед людьми, командой, федерацией.

    Теперь надо садиться и серьезно думать, готов ли я, готова ли федерация идти дальше в новый цикл.

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    • Я не в коем случае не приму решение, не сев за переговоры с Адилетом Барменкуловым, этот человек для меня слишком много сделал, прошел через всю критику, когда меня назначал. У меня слишком большое уважение к этому человеку, он всегда стоял щитом за моей спиной.

    У нас будет сложный разговор, у меня есть свое виденье», — приводит слова Адиева Sports.kz.

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