Адиев намекнул на уход из сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстанапосле разгромного поражения от(0:5) в полуфинале квалификации Евро-2024 высказался о своем будущем.

«Я уже сказал в раздевалке, гештальт закрылся. Я поблагодарил ребят за цикл, мы прошли большой путь, они много сделали для меня. Цикл закончился.

Я говорил, что работаю до Евро, и до этого никуда не уйду. Я сдержал свое обещание перед людьми, командой, федерацией.

Теперь надо садиться и серьезно думать, готов ли я, готова ли федерация идти дальше в новый цикл.

Я не в коем случае не приму решение, не сев за переговоры с Адилетом Барменкуловым, этот человек для меня слишком много сделал, прошел через всю критику, когда меня назначал. У меня слишком большое уважение к этому человеку, он всегда стоял щитом за моей спиной.

У нас будет сложный разговор, у меня есть свое виденье», — приводит слова Адиева Sports.kz.