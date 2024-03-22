Адиев намекнул на уход из сборной Казахстана

Магомед Адиев Фото: globallookpress.com
«Я уже сказал в раздевалке, гештальт закрылся. Я поблагодарил ребят за цикл, мы прошли большой путь, они много сделали для меня. Цикл закончился.
Я говорил, что работаю до Евро, и до этого никуда не уйду. Я сдержал свое обещание перед людьми, командой, федерацией.
Теперь надо садиться и серьезно думать, готов ли я, готова ли федерация идти дальше в новый цикл.
Я не в коем случае не приму решение, не сев за переговоры с Адилетом Барменкуловым, этот человек для меня слишком много сделал, прошел через всю критику, когда меня назначал. У меня слишком большое уважение к этому человеку, он всегда стоял щитом за моей спиной.
У нас будет сложный разговор, у меня есть свое виденье», — приводит слова Адиева Sports.kz.