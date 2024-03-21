ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманЕвро-2024: Как Англия, Франция, Испания и другие фавориты готовы к турниру
  • 12:56
    • Прощание с Уткиным пройдет в субботу, 25 марта
  • 10:53
    • Овечкин сократил отставание от Гретцки до 49 шайб в списке лучших снайперов НХЛ
  • 14:04
    • Лидер сборной Украины пропустит матч с Боснией и Герцеговиной
  • 13:30
    • Угальде: В РПЛ уровень интенсивности выше, чем в Нидерландах
  • 10:55
    • Состоялся показ трейлера Marvel 1943: Rise of Hydra
    Все новости спорта

    Лидер сборной Украины пропустит матч с Боснией и Герцеговиной

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Сборная Украины Футбол Украины Сборная Боснии и Герцеговины Евро-2024
    Полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков не попал в окончательную заявку сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной в полуфинале квалификации Евро-2024.

    Виктор Цыганков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Цыганков

    Цыганков пропустит предстоящую игру из-за повреждения, полученного в одном из недавних матчей чемпионата Испании.

    Заявка сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной:

    вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика»), Андрей Лунин («Реал» Мадрид).

    защитники: Ефим Конопля («Шахтер»), Богдан Михайличенко («Полесье»), Максим Таловеров (ЛАСК), Илья Забарный («Динамо» Киев), Валерий Бондарь («Шахтер»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Николай Матвиенко («Шахтер»).

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Босния и Герцеговина — Украина

    полузащитники: Сергей Сидорчук («Вестерло»), Николай Шапаренко («Динамо» Киев), Георгий Судаков («Шахтер»), Руслан Малиновский («Дженоа»), Михаил Мудрик («Челси»), Владимир Бражко («Динамо» Киев), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон), Алексей Гуцуляк («Днепр-1»), Александр Зубков («Шахтер»).

    нападающие: Роман Яремчук («Валенсия»), Артем Довбик («Жирона»), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

    Матч Босния и Герцеговина — Украина пройдет 21 марта, начало — в 22:45 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли сборные России и Сербии определить сильнейшего?
  • Россия — Сербия. Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • Сможет ли Греция одолеть Казахстан?
  • Греция — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Автомобилист» снова будет надежен у своих ворот?
  • «Автомобилист» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.83
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Россия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Греция — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Самсонова — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры