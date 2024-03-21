Лидер сборной Украины пропустит матч с Боснией и Герцеговиной

Цыганков пропустит предстоящую игру из-за повреждения, полученного в одном из недавних матчей чемпионата Испании.
Заявка сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной:
вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика»), Андрей Лунин («Реал» Мадрид).
защитники: Ефим Конопля («Шахтер»), Богдан Михайличенко («Полесье»), Максим Таловеров (ЛАСК), Илья Забарный («Динамо» Киев), Валерий Бондарь («Шахтер»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Николай Матвиенко («Шахтер»).
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Босния и Герцеговина — Украина
полузащитники: Сергей Сидорчук («Вестерло»), Николай Шапаренко («Динамо» Киев), Георгий Судаков («Шахтер»), Руслан Малиновский («Дженоа»), Михаил Мудрик («Челси»), Владимир Бражко («Динамо» Киев), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон), Алексей Гуцуляк («Днепр-1»), Александр Зубков («Шахтер»).
нападающие: Роман Яремчук («Валенсия»), Артем Довбик («Жирона»), Владислав Ванат («Динамо» Киев).
Матч Босния и Герцеговина — Украина пройдет 21 марта, начало — в 22:45 мск.