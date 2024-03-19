Жоао Канселу не исключил переход в «Бенфику»

Жоао Канселу Фото: globallookpress.com
«Возвращение в "Бенфику"? Это не исключено, я очень хочу играть за "Бенфику", но желаю провести ещё два-три года в каталонском клубе», — приводит слова Канселу Som-Hi Serem.
Ранее сообщалось, что агент Канселу намерен провести переговоры с руководством «Сити» о продаже защитника в каталонский клуб. Как сообщает Mundo Deportivo, представитель португальского игрока будет пытаться договориться о сумме в € 20 млн.
В этом сезоне Канселу провёл за «Барселону» 32 матча, в которых забил четыре мяча и записал на свой счёт столько же голевых передач.