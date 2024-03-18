Вторая лига. «Чайка» обыграла «Велес», «Ротор» ушел от поражения в матче с «Муромом»

Игра лидера «Челябинска» и «Краснодара-2» была перенесена.
«Чайка» у себя дома победила московский «Велес» — 1:0.
Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий Павел Долгов, известный по выступлениям за «Зенит», «Томь» и «Енисей».
Липецкий «Металлург» не смог на своем поле обыграть «Родину-2» — 1:1.
На 51-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Дмитрий Великородный. «Родина-2» ответила голом Валерия Соломахи на 80-й минуте.
«Новосибирск» и «Уфа» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью дома с «Муромом» — 1:1.
Счет на 62-й минуте открыл полузащитник гостей Артем Самсонов. «Ротор» смог уйти от поражения, забив на 89-й минуте после точного удара Алексея Усанова.
Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.