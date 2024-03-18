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    Вторая лига. «Чайка» обыграла «Велес», «Ротор» ушел от поражения в матче с «Муромом»

    Футбол Футбол России Металлург Липецк Сибирь Ротор Чайка
    В «Золотой» группе российской Второй лиги, лучшие команды которой окажутся в Первой лиге, прошли четыре матча 3-го тура.

    «Челябинск» пока лидирует во Второй лиге
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    «Челябинск» пока лидирует во Второй лиге

    Игра лидера «Челябинска» и «Краснодара-2» была перенесена.

    «Чайка» у себя дома победила московский «Велес» — 1:0.

    Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий Павел Долгов, известный по выступлениям за «Зенит», «Томь» и «Енисей».

    Липецкий «Металлург» не смог на своем поле обыграть «Родину-2» — 1:1.

    На 51-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Дмитрий Великородный. «Родина-2» ответила голом Валерия Соломахи на 80-й минуте.

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    • «Новосибирск» и «Уфа» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Волгоградский «Ротор» сыграл вничью дома с «Муромом» — 1:1.

    Счет на 62-й минуте открыл полузащитник гостей Артем Самсонов. «Ротор» смог уйти от поражения, забив на 89-й минуте после точного удара Алексея Усанова.

    Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

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