Испанский журналист: Захаряну надо привыкать к новому футболу

Спортивный ведущий сан-себастьянской радиостанции Donosti Джованни Батиста поделился мнением о прогрессе российского полузащитника «Реал Сосьедада»

Захарян в недавнем матче чемпионата Испании против «Кадиса» (3:2) забил первый гол за «Реал Сосьедад».

«Первый гол за "Реал Сосьедад" точно придаст Арсену Захаряну больше уверенности.

Мы все знаем его футбольные качества, но ему нужно привыкать к новому футболу, стране, языку. Он обязательно станет играть лучше», — приводит слова Батисты «Чемпионат».

Захарян в текущем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 31 матч, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.