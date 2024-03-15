ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Григорян«Сперцян не проиграл бы конкуренцию Педри». Александр Григорян — о сюрпризах Лиги чемпионов, испанских аферистах и немужском футболе в Первой лиге
  • 20:15
    • Григорян: Нужно отстать от Промеса, вернуть его в Россию и пусть играет
  • 19:46
    • Григорян: Когда Дзюбу начинают гнобить, он чувствует себя как рыба в воде
    Все новости спорта

    Григорян: Нужно отстать от Промеса, вернуть его в Россию и пусть играет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Известный российский тренер Александр Григорян в эксклюзивном интервью LiveSport.Ru высказался о ситуации, в которую попал форвард «Спартака» Квинси Промес.

    Александр Григорян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Григорян

    «Я неоднократно говорил о том, что нужно отстать от Промеса, вернуть футболиста в Россию и пусть играет. Да, он безусловно глуп, но — неимоверно талантлив. Из всех иностранцев, приезжавших к нам, он имел максимальную мотивацию играть в РПЛ. И очень много сделал для "Спартака".

    Однако, после истории в Эмиратах пришлось крепко задуматься. Вот, теперь пытаюсь понять, то ли Промес непроходимо глуп, то ли просто потерял интерес выступать за российскую команду, перегорел. Потому как последняя его выходка стала, конечно, сильнейшим ударом и по репутации "Спартака", и по репутации самого футболиста.

    Если юристам клуба все же удастся вытащить Промеса из очередной передряги, оставлять ли его в Москве? Я бы оставил, но только через определенную экзекуцию. Штрафами его не напугать. Но, в хорошем мужском коллективе всегда есть способы привести в порядок отбившуюся овцу», — сказал Григорян.

    Полную версию интервью с Александром Григоряном смотрите здесь.

    Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов воспользовалась этой ситуацией для экстрадиции футболиста.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Реал Сосьедад» в зоне еврокубков?
  • «Реал Сосьедад» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Лион» докажет свой уровень
  • «Тулуза» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Поднимется ли «Лейпциг» в зону Лиги чемпионов?
  • «Кельн» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тулуза — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кельн — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры