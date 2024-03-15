Григорян: Нужно отстать от Промеса, вернуть его в Россию и пусть играет

Известный российский тренерв эксклюзивном интервью LiveSport.Ru высказался о ситуации, в которую попал форвард

«Я неоднократно говорил о том, что нужно отстать от Промеса, вернуть футболиста в Россию и пусть играет. Да, он безусловно глуп, но — неимоверно талантлив. Из всех иностранцев, приезжавших к нам, он имел максимальную мотивацию играть в РПЛ. И очень много сделал для "Спартака".

Однако, после истории в Эмиратах пришлось крепко задуматься. Вот, теперь пытаюсь понять, то ли Промес непроходимо глуп, то ли просто потерял интерес выступать за российскую команду, перегорел. Потому как последняя его выходка стала, конечно, сильнейшим ударом и по репутации "Спартака", и по репутации самого футболиста.

Если юристам клуба все же удастся вытащить Промеса из очередной передряги, оставлять ли его в Москве? Я бы оставил, но только через определенную экзекуцию. Штрафами его не напугать. Но, в хорошем мужском коллективе всегда есть способы привести в порядок отбившуюся овцу», — сказал Григорян.

Полную версию интервью с Александром Григоряном смотрите здесь.

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Прокуратура Нидерландов воспользовалась этой ситуацией для экстрадиции футболиста.