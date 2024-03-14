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    Уткин: В «Краснодаре» оказались не готовы к борьбе за титул — ни тренер, ни владелец

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    Известный блогер Василий Уткин назвал возможные причины увольнения Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Вот всю зиму "Краснодар" прожил, будучи участником чемпионской гонки, самым непосредственным. И вот люди ушли — одни покупать и вербовать игроков, другие готовить команду к сезону, планировать сборы и так далее, третьи играть на этих сборах, набирать форму, какую-то там свежесть.

    Сейчас говорят, что вот с такой игрой, какую ставил Ивич, чемпионом бы не стать, или не стать чемпионом, каким бы хотел, возможно, владелец клуба. А я вам скажу другую вещь.

    Участие в гонке "Краснодара" впервые по-настоящему, впервые весомо, стало колоссальным испытанием для всего клуба. Как в этой истории выдержать, как выстоять, правильно ли, что команда… это я все-таки надумываю уже, потому что аргументы-то все неизвестны. Кто-то, может быть, думал, а правильно ли, что мы сейчас станем чемпионами? Может быть. Но не так, как мы хотели. Другие думали, да все равно, окей, Ивич думал, как угодить, в конце концов, у меня есть те игроки, которые у меня есть.

  • Источник: Ивич покинул «Краснодар» после конфликта с Галицким
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    • И тоже, ну, в общем-то, Ивич прямо, скажем, очканул в последних матчах. Ну, как так сказать? Ну, правда же, никто же не понимает, почему он не ставит Кастаньо, который у него играл в каждой игре на сборе. Никто же не поймет, отчего он выходит в пять защитников играть в той или иной ситуации. Это тоже вопреки тому, что он делал на сборах.

    Моя гипотеза ответа увольнения Ивича, что в "Краснодаре" оказались не готовы к борьбе за титул ни он сам, ни владелец клуба, ни администрация клуба», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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