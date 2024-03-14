Тедеско продлил контракт со сборной Бельгии

Экс-наставник московского «Спартака»подписал новое соглашение со сборной Бельгией.

Теперь его контракт действует до 2026 года. Прежний договор истекал после окончания чемпионата Европы-2024.

38-летний Доменико Тедеско стал главным тренером сборной Бельгии в феврале 2023 года. Ранее он работал с немецкими «Эрцгебирге», «Шальке», «Лейпцигом». С 2019 по 2021 год возглавлял московский «Спартак».

Со сборной Бельгии Тедеско победил в отборочную группу F, ни разу не потерпев поражение. В финальной стадии ее соперниками будут команды Словакии, Румынии и победителем пути B квалификации (Босния / Украина — Израиль / Исландия).