Де Дзерби о поражении «Брайтона»: Мы слишком сильно пострадали от уровня соревнования

Главный тренервысказался о крупном поражении своей команды в 1-м матче 1/8 финала Лиги Европы с(0:4).

«Мы могли сделать больше в этом матче. "Рома" продемонстрировала свой опыт в проведении подобных игр. Мы слишком сильно пострадали от уровня соревнования, к которому не привыкли.

Нам удалось создать много моментов, возможно, столько же, сколько и "Роме", если посмотреть статистику. Это был первый раз, когда "Брайтон" был отправлен в нокаут в этом соревновании. Крайне неприятно для нас, но сегодня мы играли на 20% ниже от своего потенциала», — приводит слова Де Дзерби сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ответный матч между «Брайтоном» и «Ромой» состоится 14-го марта в Англии. Начало встречи — в 23:00 мск.