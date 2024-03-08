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    Де Дзерби о поражении «Брайтона»: Мы слишком сильно пострадали от уровня соревнования

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    Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался о крупном поражении своей команды в 1-м матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» (0:4).

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    «Мы могли сделать больше в этом матче. "Рома" продемонстрировала свой опыт в проведении подобных игр. Мы слишком сильно пострадали от уровня соревнования, к которому не привыкли.

    Нам удалось создать много моментов, возможно, столько же, сколько и "Роме", если посмотреть статистику. Это был первый раз, когда "Брайтон" был отправлен в нокаут в этом соревновании. Крайне неприятно для нас, но сегодня мы играли на 20% ниже от своего потенциала», — приводит слова Де Дзерби сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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    • Ответный матч между «Брайтоном» и «Ромой» состоится 14-го марта в Англии. Начало встречи — в 23:00 мск.

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