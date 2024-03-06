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    Энрике: Спросите у других команд, хотят ли они встретиться с ПСЖ?

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о том, какого соперника хотел бы получить в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Есть одна вещь, в которой, как я уже говорил, никто не может нас превзойти, — это энтузиазм. Ни одна из семи команд не может быть более воодушевлённой, чем ПСЖ.

    Мы не испытываем никакого давления, мы не выигрывали Лигу чемпионов, поэтому будет лучше, если вы спросите другие команды, хотят ли они встретиться с ПСЖ», — приводит слова Энрике испанское издание Marca.

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