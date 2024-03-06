Энрике: Спросите у других команд, хотят ли они встретиться с ПСЖ?

Главный тренервысказался о том, какого соперника хотел бы получить в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Есть одна вещь, в которой, как я уже говорил, никто не может нас превзойти, — это энтузиазм. Ни одна из семи команд не может быть более воодушевлённой, чем ПСЖ.

Мы не испытываем никакого давления, мы не выигрывали Лигу чемпионов, поэтому будет лучше, если вы спросите другие команды, хотят ли они встретиться с ПСЖ», — приводит слова Энрике испанское издание Marca.

Ранее защитник ПСЖ Лукас Бералдо высказался о победе своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реал Сосьедадом» (2:1).