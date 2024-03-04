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    Президент «Урала»: Обязательно договоримся с Гончаренко о новом контракте

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    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, когда клуб может продлить контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Мы с Виктором Михайловичем сядем и договоримся, когда это будет нужно. Как это будет выглядеть — в конце сезона. Мы с ним обо всем уже договорились. Сейчас нам не до этого. Все у нас нормально! Обязательно договоримся», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

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    • Гончаренко возглавляет «Урал» с августа 2022 года. Действующий контракт с белорусским специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

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