Президент «Урала»: Поддерживаю слова Алаева — в РПЛ не должно быть игроков с уголовным наказанием

Президент «Урала»отреагировал на заявление президента РПЛ

По мнению Алаева, футболисты с уголовным наказанием не должны играть в чемпионате России.

«Урал» ждет решения по апелляции полузащитника команды Рая Влута на решение суда Нидерландов о тюремном заключении футболиста сроком на 2,5 года за автомобильную аварию, в которой погиб 4-летний ребенок.

«Это мнение Александра Алаева, его надо ценить и уважать. Я согласен с его позицией, но, что касается нашего футболиста Рая Влута, то идут разбирательства в его деле.

Мы ждем, чем завершится его апелляция и потерпевшей стороны. Как это все завершится, так все и будем решать. Как можно сейчас что-то принимать, когда суд не вынес человеку решение?

Как будет, никто не знает, но Александра Александровича и его слова я поддерживаю. Про "Спартак" [и ситуацию с Квинси Промесом] вообще ничего не хочется говорить!

Что касается Влута, то ждем окончательного решения суда. Тогда и разберемся, как нам поступать с голландцем», — приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, атакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.