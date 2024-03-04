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    Президент «Урала»: Поддерживаю слова Алаева — в РПЛ не должно быть игроков с уголовным наказанием

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    Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на заявление президента РПЛ Александра Алаева.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    По мнению Алаева, футболисты с уголовным наказанием не должны играть в чемпионате России.

    «Урал» ждет решения по апелляции полузащитника команды Рая Влута на решение суда Нидерландов о тюремном заключении футболиста сроком на 2,5 года за автомобильную аварию, в которой погиб 4-летний ребенок.

    «Это мнение Александра Алаева, его надо ценить и уважать. Я согласен с его позицией, но, что касается нашего футболиста Рая Влута, то идут разбирательства в его деле.

    Мы ждем, чем завершится его апелляция и потерпевшей стороны. Как это все завершится, так все и будем решать. Как можно сейчас что-то принимать, когда суд не вынес человеку решение?

    Как будет, никто не знает, но Александра Александровича и его слова я поддерживаю. Про "Спартак" [и ситуацию с Квинси Промесом] вообще ничего не хочется говорить!

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    • Что касается Влута, то ждем окончательного решения суда. Тогда и разберемся, как нам поступать с голландцем», — приводит слова Иванова Sport24.

    Напомним, атакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.

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