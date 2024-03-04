«Лион» — «Ланс»: счет матча 0:2 (0:1), обзор

В конце первого тайма счет открыл Флориан Сотока после передачи Давида Кошты.
На 53-й минуте Элье Ваи реализовал 11-метровый, а на 87-й минуте точку в матче поставил центральный защитник Кевин Дансо.
Футбол. Франция. Лига 1
Лион — Ланс 0:3
Голы: 0:1 Флорьян Сотока (43'), 0:2 Элье Ваи (пенальти) (53'), 0:3 Кевин Дансо (87') Лион: Антони Лопеш, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Дуйе Чалета-Цар, Николас Тальяфико, Максанс Какере, Неманья Матич, Орел Мангала (Малик Мартен Фофана, 61'), Эрнест Нуама (Клинтон Мата, 86'), Гифт Орбан, Саид Бенрахма (Мама Бальде, 77'), Jake O'Brien Ланс: Брис Самба, Рубен Агилар, Факундо Медина, Кевин Дансо, Жонатан Гради (Абдукодир Хусанов, 87'), Пшемыслав Франковский, Нейл Эль-Айнауи, Нампалис Менди (Салис Абдул-Самед, 74'), Элье Ваи (Уэсли Саид, 79'), Флорьян Сотока, David Pereira da Costa (Адриен Томассон, 74') Предупреждения: Жонатан Гради (29'), Кевин Дансо (83') Удаление: Эйнсли Мэйтленд-Найлс (85')
«Лион» теперь идет на 11-м месте в чемпионате Франции. «Ланс» располагается на шестой строчке с 39 очками.