«Енисей» — «Торпедо»: счет матча 1:0, обзор гола

Решающий мяч был забит на 77-й минуте. Его автором стал Денис Тихонов.
На 54-й минуте полузащитник москвичей Игорь Горбунов получил вторую желтую карточку.
Футбол. Россия. ФНЛ
Енисей — Торпедо 1:0
Гол: 1:0 Tikhonov D. (77') Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Виталий Стежко, Егор Иванов, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Андрей Мазурин, Savelyev M., Tikhonov D. Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Боян Роганович, Игорь Горбунов, Владимир Москвичёв, Александр Орехов, Дмитрий Полоз, Роман Тугарев, Йорди Рейна, Ivankov A., Shevchenko G. Предупреждения: Валерий Кичин (24'), Игорь Горбунов (26'), Владимир Москвичёв (32'), Игорь Горбунов (54'), Александр Масловский (67')
После этого матча «Енисей» с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице,
«Торпедо» с таким же количеством очком — на девятой позиции.