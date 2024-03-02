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    «Енисей» дома выиграл у «Торпедо»

    «Енисей» — «Торпедо»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Енисей» в матче 21-го тура ФНЛ взял верх над «Торпедо» со счетом 1:0.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    Решающий мяч был забит на 77-й минуте. Его автором стал Денис Тихонов.

    На 54-й минуте полузащитник москвичей Игорь Горбунов получил вторую желтую карточку.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Енисей — Торпедо 1:0
    Гол: 1:0 Tikhonov D. (77') Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Виталий Стежко, Егор Иванов, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Андрей Мазурин, Savelyev M., Tikhonov D. Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Боян Роганович, Игорь Горбунов, Владимир Москвичёв, Александр Орехов, Дмитрий Полоз, Роман Тугарев, Йорди Рейна, Ivankov A., Shevchenko G. Предупреждения: Валерий Кичин (24'), Игорь Горбунов (26'), Владимир Москвичёв (32'), Игорь Горбунов (54'), Александр Масловский (67')

    После этого матча «Енисей» с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице,

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    «Торпедо» с таким же количеством очком — на девятой позиции.

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