Представитель Захаряна заявил, что футболист готов сыграть за сборную России

— представитель полузащитникапрокомментировал попадание футболиста в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Арсен будет готов присоединиться к сборной России в марте. Он будет очень рад, хотел этого. Две игры с Сербией и Парагваем пройдут на родном для него стадионе "Динамо". Конечно, он будет готов. "Реал Сосьедад" тоже без проблем его отпустит», — сказал Голубин Чемпионату.

Напомним, что в марте этого года сборная России сыграет против Сербии и Парагвая в рамках товарищеского противостояния. Матч против Сербии состоится 21 марта в 20:00 мск. Следующий поединок стартует 25-го числа.

В нынешнем сезоне Захарян провел 18 матчей за «Реал Сосьедад» в Примере и отметился одной результативной передачей.