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    • Головин, Захарян и Кузяев вошли в расширенный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем
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    Представитель Захаряна заявил, что футболист готов сыграть за сборную России

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    Геннадий Голубин — представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна прокомментировал попадание футболиста в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

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    «Арсен будет готов присоединиться к сборной России в марте. Он будет очень рад, хотел этого. Две игры с Сербией и Парагваем пройдут на родном для него стадионе "Динамо". Конечно, он будет готов. "Реал Сосьедад" тоже без проблем его отпустит», — сказал Голубин Чемпионату.

    Напомним, что в марте этого года сборная России сыграет против Сербии и Парагвая в рамках товарищеского противостояния. Матч против Сербии состоится 21 марта в 20:00 мск. Следующий поединок стартует 25-го числа.

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