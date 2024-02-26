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    Индзаги: Мы должны оставаться сконцентрированными, даже когда спим

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался относительно матча против «Лечче» (4:0).

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Конечно, нам еще есть куда прибавлять, и до конца сезона еще много месяцев. Это справедливо, что мы радуемся текущей форме, но статистика не должна сбивать с толку. Мы всегда должны стараться улучшить себя, как, например, в моменте Блена у "Лечче".

    В среду игра с "Аталантой", и дальше еще много матчей, так что нам нужны все игроки. В этом сезоне нам предстоит пройти очень долгий путь, и мы должны оставаться сконцентрированными, даже когда спим.

    За этими результатами стоит большая работа, и, к счастью, у меня есть персонал, который хорошо меня знает, и клуб, который поддерживает нас. Видеть, что команда играет так хорошо — самое большое удовлетворение», — приводит слова Индзаги Football Italia.

    После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 66-ю очками в активе. «Лечче» — на 14-й позиции (24 балла).

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