Индзаги: Мы должны оставаться сконцентрированными, даже когда спим

Главный тренервысказался относительно матча против(4:0).

«Конечно, нам еще есть куда прибавлять, и до конца сезона еще много месяцев. Это справедливо, что мы радуемся текущей форме, но статистика не должна сбивать с толку. Мы всегда должны стараться улучшить себя, как, например, в моменте Блена у "Лечче".

В среду игра с "Аталантой", и дальше еще много матчей, так что нам нужны все игроки. В этом сезоне нам предстоит пройти очень долгий путь, и мы должны оставаться сконцентрированными, даже когда спим.

За этими результатами стоит большая работа, и, к счастью, у меня есть персонал, который хорошо меня знает, и клуб, который поддерживает нас. Видеть, что команда играет так хорошо — самое большое удовлетворение», — приводит слова Индзаги Football Italia.

После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 66-ю очками в активе. «Лечче» — на 14-й позиции (24 балла).