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    Мюллер о неудачных результатах «Баварии»: Каждый день работаем над тем, чтобы преодолеть это

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    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о результатах команды после поражения в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (0:1).

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «Можно дискутировать про тренера, но мы, игроки, не те люди, с которыми следует об этом говорить. Это еще слегка неуважительно.

    Конечно, спортивная составляющая на данный момент не очень хорошая. Мы, игроки и тренер, каждый день работаем над тем, чтобы преодолеть это. Вы можете провести свой анализ, но вам не обязательно ждать момента, когда мы разорвемся на части. Мы держимся вместе», — цитирует Мюллера Sky Sport.

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    После 21-го тура Бундеслиги мюнхенцы занимают 2-е место в таблице с 50-ю очками в активе.

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