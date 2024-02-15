Мюллер о неудачных результатах «Баварии»: Каждый день работаем над тем, чтобы преодолеть это

Нападающийвысказался о результатах команды после поражения в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов с(0:1).

«Можно дискутировать про тренера, но мы, игроки, не те люди, с которыми следует об этом говорить. Это еще слегка неуважительно.

Конечно, спортивная составляющая на данный момент не очень хорошая. Мы, игроки и тренер, каждый день работаем над тем, чтобы преодолеть это. Вы можете провести свой анализ, но вам не обязательно ждать момента, когда мы разорвемся на части. Мы держимся вместе», — цитирует Мюллера Sky Sport.

Ответная игра между «Баварией» и «Лацио» 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 5-го марта.

После 21-го тура Бундеслиги мюнхенцы занимают 2-е место в таблице с 50-ю очками в активе.