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    «Лацио» обыграл «Баварию» в первом матче ЛЧ

    «Лацио» — «Бавария»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между римским «Лацио» и немецкой «Баварией» победу одержали хозяева со счетом 1:0.

    Чиро Иммобиле
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    Чиро Иммобиле

    Первый тайм получился очень закрытым, команды на двоих сделали всего 12 ударов по воротам и всего один раз попали в створ («Лацио»).

    Второй тайм получился намного активнее. «Орлы» увеличили темп, стали играть гораздо острее и заставили сфолить в собственной штрафной Дайо Упамекано, получившего прямую красную карточку.

    С точки уверенно пробил капитан «Лацио» Чиро Иммобиле. Этот гол так и остался единственным в матче.

    Лига чемпионов
    «Лацио» Италия — «Бавария» Германия 1:0 (0:0, 1:0)
    Гол: Иммобиле, 69, с пенальти«Лацио»: Проведель, Марушич, Романьоли, Хила (Габаррон, 81), Хюсай (Ладзари, 60), Луис Альберто (Камада, 81), Катальди, Гендузи, Фелипе Андерсон, Исаксен (Педро, 74), Иммобиле (Кастельянос, 74)«Бавария»: Нойер, Мазрауи, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Геррейру, Горетцка (де Лигт, 73), Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 81), Сане (Тель, 81), Мусиала, КейнПредупреждение: Киммих (68)Удаление: Упамекано (67)

    Ответный матч пройдет 5 марта в Мюнхене.

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