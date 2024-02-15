«Лацио» — «Бавария»: счет матча 1:0, обзор гола

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между римскими немецкойпобеду одержали хозяева со счетом 1:0.

Первый тайм получился очень закрытым, команды на двоих сделали всего 12 ударов по воротам и всего один раз попали в створ («Лацио»).

Второй тайм получился намного активнее. «Орлы» увеличили темп, стали играть гораздо острее и заставили сфолить в собственной штрафной Дайо Упамекано, получившего прямую красную карточку.

С точки уверенно пробил капитан «Лацио» Чиро Иммобиле. Этот гол так и остался единственным в матче.

Лига чемпионов «Лацио» Италия — «Бавария» Германия 1:0 (0:0, 1:0) Гол: Иммобиле, 69, с пенальти«Лацио»: Проведель, Марушич, Романьоли, Хила (Габаррон, 81), Хюсай (Ладзари, 60), Луис Альберто (Камада, 81), Катальди, Гендузи, Фелипе Андерсон, Исаксен (Педро, 74), Иммобиле (Кастельянос, 74)«Бавария»: Нойер, Мазрауи, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Геррейру, Горетцка (де Лигт, 73), Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 81), Сане (Тель, 81), Мусиала, КейнПредупреждение: Киммих (68)Удаление: Упамекано (67)

Ответный матч пройдет 5 марта в Мюнхене.