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    «Лацио» — «Бавария». Онлайн

    Онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между «Лацио» и «Баварией»

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    «Бавария»
    Плей-офф Лиги Чемпионов набирает обороты. В первом матче 1/8 финала римский «Лацио» на своем поле примет «Баварию». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Лацио»

    Римский клуб занял второе место в своей группе, опередив «Фейеноорд» и «Селтик», но пропустив вперед мадридский «Атлетико». «Лацио» набрал 10 очков при трех победах, одной ничьей и двух поражениях.

    Последний раз римляне играли в плей-офф Лиги Чемпионов в сезоне 2020/2021. Соперником «Лацио» по 1/8 финала также была «Бавария», но «орлы» проиграли мюнхенцам в обоих матчах и покинули турнир.

    Текущий сезон Серии А подопечные Маурицио Сарри проводят на среднем уровне. После 23-х туров на счету римлян 37 очков и восьмая строчка в таблице. В крайнем матче чемпионата Италии «Лацио» обыграл на выезде «Кальяри» (3:1).

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    «Бавария»

    Мюнхенский клуб уверенно выиграл свою группу Лиги Чемпионов, записав в актив 16 очков из 18-ти возможных. «Бавария» обошла в таблице «Копенгаген» на 8 баллов, «Галатасарай» на 11, «Манчестер Юнайтед» — на 12.

    Подопечные Томаса Тухеля выиграли 5 из 6-ти матчей на групповом этапе. Единственная потеря очков случилась в домашнем матче против «Копенгагена» (0:0) в рамках 5-го тура.

    Перед матчем Лиги Чемпионов «Бавария» была разгромлена «Байером» в 21-м туре Бундеслиги (0:3). Это поражение стало для мюнхенцев третьим в сезоне, а отставание от леверкузенцев в таблице возросло до пяти очков.

    Личные встречи

    В сезоне 2020/2021 команды встречались между собой в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. В обоих матчах победа осталась за «Баварией» — 4:1 в гостях и 2:1 дома.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лацио» — «Бавария» с коэффициентом 2.00.

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