Аллегри стал вторым по числу матчей в качестве тренера «Ювентуса»

Массимилиано Аллегри Фото: globallookpress.com
Выше него находятся только легендарные Джованни Трапаттони (596) и Марчелло Липпи, у которого также 405 игр.
Массимилиано Аллегри работал с «Ювентусом» с 2014 по 2019 год, а в 2021 году снова вернулся в клуб. Его контракт действует до лета 2025 года.
За время работы с «Ювентусом» Аллегри завоевал 11 различных трофеев, еще два он заработал с «Миланом», который тренировал ранее.
Недавно Аллегри также смог достичь 300-й победы в матчах Серии А. По этому показателю он идет на третьем месте. Впереди него только Нерео Рокко (302) и Джованни Трапаттони (352).