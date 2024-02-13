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    Аллегри стал вторым по числу матчей в качестве тренера «Ювентуса»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Ювентус Серия A Футбол Италии Удинезе
    Для тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри игра 24-го тура итальянской Серии А против «Удинезе» стала 405-й во главе «синьоры». Это второй показатель для всех наставников туринского клуба в истории.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    Выше него находятся только легендарные Джованни Трапаттони (596) и Марчелло Липпи, у которого также 405 игр.

    Массимилиано Аллегри работал с «Ювентусом» с 2014 по 2019 год, а в 2021 году снова вернулся в клуб. Его контракт действует до лета 2025 года.

    За время работы с «Ювентусом» Аллегри завоевал 11 различных трофеев, еще два он заработал с «Миланом», который тренировал ранее.

    Календарь и таблица Серии А

    Недавно Аллегри также смог достичь 300-й победы в матчах Серии А. По этому показателю он идет на третьем месте. Впереди него только Нерео Рокко (302) и Джованни Трапаттони (352).

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