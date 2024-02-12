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    «Реал Сосьедад» продлил контракт с Кубо

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    «Реал Сосьедад» продлил контракт с атакующим полузащитником Такэфусой Кубо.

    Такэфуса Кубо
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    Такэфуса Кубо

    Новое соглашение японского футболиста с клубом из Сан-Себастьяна рассчитано до июня 2029 года.

    Кубо перешел в «Реал Сосьедад» летом 2022 года из мадридского «Реала» за 6,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 19 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Кубо в 60 миллионов евро.

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