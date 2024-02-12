«Реал Сосьедад» продлил контракт с Кубо

продлил контракт с атакующим полузащитником

Новое соглашение японского футболиста с клубом из Сан-Себастьяна рассчитано до июня 2029 года.

Кубо перешел в «Реал Сосьедад» летом 2022 года из мадридского «Реала» за 6,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 19 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Кубо в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов платить Кубо в семь раз больше, чем он получает в «Реал Сосьедаде».