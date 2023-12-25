«МЮ» готов платить Кубо в семь раз больше, чем он получает в «Реал Сосьедаде»

Атакующий полузащитник «Реал Сосьедада»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

В переходе японского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Express.

По данным источника, английский клуб готов платить Кубо в семь раз больше, чем он зарабатывает в Сан-Себастьяне.

При этом отмечается, что «МЮ» планирует приобрести 22-летнего вингера в январе, когда откроется трансферное окно.

Кубо перешел в «Реал Сосьедад» летом 2022 года из мадридского «Реала» за 6,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 16 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Кубо в 50 миллионов евро.

Напомним, в конце минувшей недели «МЮ» сообщил о продаже 25 процентов акций клуба британскому миллиардеру сэру Джиму Рэтклиффу.