Рэтклифф официально купил часть акций «Манчестер Юнайтед»

Английский клуби председатель правления INEOS сэрзаключили договор, согласно которому бизнесмену будет принадлежать 25% акций «Юнайтед» класса B и до 25% акций класса A.

Помимо этого, INEOS выделит € 270 млн для модернизации домашнего стадиона клуба «Олд Траффорд».

В рамках сделки INEOS согласилась с просьбой совета директоров передать ответственность за управление футбольными операциями клуба. Это будет включать все аспекты деятельности мужского и женского футбола и академий, а также два места в правлении Manchester United PLC и в правлении футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Календарь и таблица АПЛ

После 17-ти туров манкунианцы идут на седьмом месте в АПЛ с 28 очками. В последней игре «МЮ» уступил в гостях «Вест Хэму» со счетом 0:2.