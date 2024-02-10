«Салернитана» — «Эмполи»: счет матча 1:3, обзор голов

На автогол Алессандро Заноли и голы Мбайе Ньянга с пенальти и Маттео Кансельери хозяева смогли ответить лишь точным ударом престижа Шона Вайсмана.
Футбол. Италия. Серия А
Салернитана — Эмполи 1:2
Голы: 0:1 Алессандро Дзаноли (автогол) (23'), 1:1 Шош-Зальман Вайссман (69'), 1:2 M'Baye Niang (пенальти) (88') Салернитана: Гильермо Очоа, Никколо Пьероцци (Шош-Зальман Вайссман, 41'), Жером Боатенг (Лоренцо Пирола, 59'), Алессандро Дзаноли (Саломон Самбья, 46'), Домагой Брадарич, Джулио Маджоре (Лассана Кулибали, 76'), Тома Башич, Антонио Кандрева, Григорис Кастанос (Лум Чауна, 59'), Булайе Диа, Marco Pellegrino Эмполи: Элия Каприле, Либерато Кэкачей, Себастьяно Луперто, Ардиан Исмайли, Бартош Берешиньски, Николо Камбьяги (Маттео Канчелльери, 78'), Юссеф Мале (Якопо Фаццини, 70'), Альберто Грасси, Альберто Черри (M'Baye Niang, 70'), Шимон Журовский (Виктор Коваленко, 78'), Эммануэль Гьяси Предупреждения: Юссеф Мале (21'), Алессандро Дзаноли (42'), Тома Башич (77')
После этой игры «Эмполи» набрал 21 пункт и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. У «Салернитаны» осталось 13 баллов и последняя строчка.