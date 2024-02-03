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    Корнеев: Слуцкий ходил как маньяк на прогулке в тюрьме

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая Шанхай Шэньхуа
    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о работе Леонида Слуцкого.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    С 1 января 2024 года Слуцкий тренирует китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». До этого он работал в казанском «Рубине».

    «Давайте посмотрим последние фрагменты работы Слуцкого. И посмотрим именно на него. Можно понять, что там просто сердце выскочит.

    Мы видим его даже не качающимся, а просто ходящим как маньяк в тюрьме на прогулке взад-вперед. Трясясь буквально», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

    1 февраля «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил катарский «Аль-Духаиль» со счетом 1:0.

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