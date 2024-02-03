Корнеев: Слуцкий ходил как маньяк на прогулке в тюрьме

Бывший тренер сборной Россиивысказался о работе

С 1 января 2024 года Слуцкий тренирует китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». До этого он работал в казанском «Рубине».

«Давайте посмотрим последние фрагменты работы Слуцкого. И посмотрим именно на него. Можно понять, что там просто сердце выскочит.

Мы видим его даже не качающимся, а просто ходящим как маньяк в тюрьме на прогулке взад-вперед. Трясясь буквально», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

1 февраля «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил катарский «Аль-Духаиль» со счетом 1:0.