«Лион» арендовал Мангаля у «Ноттингем Форест»

Орель Мангаля Фото: globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба французского клуба, арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Аренда обойдется «Лиону» в 11,7 миллиона евро, французский коллектив сможет выкупить 25-летнего бельгийца за 17,5 миллионов.
В текущем сезоне бельгиец провел в чемпионате Англии 19 матчей, в которых отметился одним голом.
Transfermarkt оценивает стоимость Мангаля в 22 миллиона евро.
«Ноттингем Форест» приобрел Мангаля у немецкого «Штутгарта» летом 2022 года за 13 миллионов евро.