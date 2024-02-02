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    «Лион» арендовал Мангаля у «Ноттингем Форест»

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    Хавбек «Ноттингем Форест» Орель Мангаля на правах аренды перешел в «Лион».

    Орель Мангаля
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    Орель Мангаля

    Как сообщает пресс-служба французского клуба, арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Аренда обойдется «Лиону» в 11,7 миллиона евро, французский коллектив сможет выкупить 25-летнего бельгийца за 17,5 миллионов.

    В текущем сезоне бельгиец провел в чемпионате Англии 19 матчей, в которых отметился одним голом.

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    Transfermarkt оценивает стоимость Мангаля в 22 миллиона евро.

    «Ноттингем Форест» приобрел Мангаля у немецкого «Штутгарта» летом 2022 года за 13 миллионов евро.

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