Иран — Сирия: счет матча 1:1 (по пен. 5:3), обзор голов

в серии пенальти одержал победу над(1:1, по пен. 5:3) в 1/8 финала Кубка Азии.

Первый гол забили номинальные хозяева на 34-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота Сирии. Полузащитник Ирана Мехди Тареми реализовал одиннадцатиметровый удар.

На 64-й минуте рефери вновь поставил на точку, но на сей раз правила нарушил уже игрок Ирана. Полузащитник Сирии Омар Хрибин уверенно забил пенальти.

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался Иран. Победный удар забил защитник номинальных хозяев Эхсан Хаджсафи.

Футбол. Кубок Азии-2023. 1/8 финала Иран — Сирия 1:1 Голы: 1:0 Мехди Тареми (пенальти) (34'), 1:1 Омар Хрибин (пенальти) (64'), 1:1 Карим Ансарифард (пенальти) (90 + 8'), 1:1 Пабло Саббаг (пенальти) (90 + 8'), 2:1 Рамин Резаян (пенальти) (90 + 8'), 3:2 Омид Эбрахими (пенальти) (90 + 8'), 3:2 Айхам Усу (пенальти) (90 + 8'), 4:3 Mahdi Torabi (пенальти) (90 + 8'), 4:3 Алаа аль-Дали (пенальти) (90 + 8'), 5:3 Эхсан Хаджсафи (пенальти) (90 + 8') Иран: Алиреза Беиранванд, Рамин Резаян, Шоджа Халилзаде, Роузбеш Чешми, Эхсан Хаджсафи, Саид Эззатоллахи, Саман Годдос (Омид Эбрахими, 63'), Алиреза Джаханбакш (Али Голизаде, 74'), Мехди Тареми, Мехди Гаеди (Mohammad Mohebi, 63'), Сердар Азмун (Карим Ансарифард, 90') Сирия: Ахмад Маданья, Моаяд аль-Аджан, Айхам Усу, Абдул Рахман Вайсс, Ибрагим Хесар, Омар Хрибин (Алаа аль-Дали, 87'), Эсекьель Хэм, Халиль Элиас, Махмуд аль Асвад (Пабло Саббаг, 58'), Таэр Кроума, Аммар Рамадан (Фахад Юссеф, 87') Предупреждения: Шоджа Халилзаде (16'), Махмуд аль Асвад (24'), Алиреза Беиранванд (62'), Саид Эззатоллахи (71'), Mohammad Mohebi (72'), Мехди Тареми (81'), Мехди Тареми (90 + 1'), Ибрагим Хесар (90 + 8')

После этого матча Иран прошел в четвертьфинал Кубка Азии, где сыграет против сборной Японии. Сирия завершила свое участие на турнире.