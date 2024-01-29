«Челси» хочет продать албанца Брою до закрытия январского трансферного окна

«Челси» надеется продать нападающегодо закрытия январского трансферного окна.

Лондонский клуб готов отпустить албанца в аренду с обязательным выкупом или же рассмотреть вариант с полноценным трансфером, сообщает журналист Бен Джейкобс.

«Челси» хочет получить за Армандо не меньше 35 миллионов фунтов.

Источник утверждает, что Броя может стать игроком «Фулхэма». Кроме того, есть интерес со стороны «Вулверхэмптона».

Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 28 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в АПЛ 13 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Челси» подпишет нападающего «Ньюкасла» Каллума Уилсона.