ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» Москва«Ак Барс» и ЦСКА уже не в топе. Кто выиграет Кубок Гагарина?
  • 14:00
    • «Севилья» подтвердила интерес к нападающему «Зенита»
  • 13:30
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
    Все новости спорта

    «Челси» хочет продать албанца Брою до закрытия январского трансферного окна

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Челси Фулхэм Вулверхэмптон АПЛ Футбол Англии Трансферы
    «Челси» надеется продать нападающего Армандо Брою до закрытия январского трансферного окна.

    Армандо Броя
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Армандо Броя

    Лондонский клуб готов отпустить албанца в аренду с обязательным выкупом или же рассмотреть вариант с полноценным трансфером, сообщает журналист Бен Джейкобс.

    «Челси» хочет получить за Армандо не меньше 35 миллионов фунтов.

    Источник утверждает, что Броя может стать игроком «Фулхэма». Кроме того, есть интерес со стороны «Вулверхэмптона».

  • На флажке. 10 игроков, которым нужно сменить клуб до конца января
  • Десять игроков, которым больше всего нужен трансфер в последние дни январского трансферного окна
  • Вчера

    • Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 28 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в АПЛ 13 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Ранее сообщалось, что «Челси» подпишет нападающего «Ньюкасла» Каллума Уилсона.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» взять три очка?
  • «Салернитана» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • СКА воспользуется не лучшим периодом «Локомотива»
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Голов много не будет
  • Сенегал — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 29 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Салернитана — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сенегал — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эштрела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Марокко — ЮАР
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Узбекистан — Таиланд
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Южная Корея
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры