Тухель: Я очень доволен отношением своей команды

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(3:2).

«Мы довольны результатом, знали, что будет тяжелая игра.

Результаты "Аугсбурга" в домашних матчах с топовыми командами говорят сами за себя. Мы знали, чего ждать, знали, что придется много работать в этой игре.

Мои комплименты "Аугсбургу" за хороший матч. Я очень доволен отношением своей команды», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

После этого матча «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 47-ю очками в активе. «Аугсбург» — на 12-й позиции (21 балл).