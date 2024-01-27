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    • «Бавария» одержала уверенную победу над «Аугсбургом» в матче Бундеслиги
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    Тухель: Я очень доволен отношением своей команды

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды над «Аугсбургом» (3:2).

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Мы довольны результатом, знали, что будет тяжелая игра.

    Результаты "Аугсбурга" в домашних матчах с топовыми командами говорят сами за себя. Мы знали, чего ждать, знали, что придется много работать в этой игре.

    Мои комплименты "Аугсбургу" за хороший матч. Я очень доволен отношением своей команды», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

    После этого матча «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 47-ю очками в активе. «Аугсбург» — на 12-й позиции (21 балл).

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