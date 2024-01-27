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    «Реал Сосьедад» поделил очки в матче Примеры с «Райо Вальекано»

    «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: счет матча 0:0, обзор

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    «Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0) в матче 22-го тура испанской Примеры.

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    За весь матч хозяева 3 раза угрожали воротам соперника и дважды подали угловой. «Райо Вальекано» ни разу не ударила в створ ворот и трижды сфолила.

    Стоит отметить, что по ходу этого матча, на 29-й минуте российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян покинул поле из-за травмы.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Райо Вальекано 0:0
    Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Робен Ле Норман (Хон Андер Оласагасти, 83'), Хон Пачеко, Хавьер Галан, Игор Субельдия (Урко Гонсалес, 62'), Арсен Захарян (Брайс Мендес, 29'), Мартин Субименди, Беньят Туррьентес, Садик Умар (Микель Оярсабаль, 62'), Андре Силва (Шеральдо Бекер, 62') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Пеп Чаварриа, Альфонсо Эспино, Флорьян Лежён, Аридане Эрнандес, Иван Балью, Оскар Валентин, Унаи Лопес, Оскар Трехо (Ранди Нтекья, 55'), Серхио Камельо (Кике Перес, 72'), Иси Паласон (Хорхе де Фрутос, 71') Предупреждения: Оскар Трехо (7'), Иван Балью (19'), Francisco Rodriguez (22'), Унаи Лопес (57'), Хавьер Галан (70'), Ранди Нтекья (85'), Хон Пачеко (90 + 4')

    После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 6-е место в таблице Примеры с 36-ю очками в активе. «Райо Вальекано» — на 13-й позиции (24 балла).

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