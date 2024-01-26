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    «Ростов» объявил о создании второй команды

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    «Ростов» объявил о создании второй команды, которая примет участие в новом сезоне Второй лиги (дивизион Б).

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    «В будущем сезоне новоиспеченную команду будет возглавлять Аброскин Александр Александрович, которая будет выступать во Второй лиге (дивизион Б). Домашним стадионом для "Ростов-2" станет стадион "Олимп" имени Виктора Понедельника.

    Его помощниками стали Рогочий Антон Николаевич и Бурченко Максим Геннадьевич.

    Тренером по работе с вратарями назначен Малов Евгений Александрович», — говорится в сообщении пресс-службы донского клуба.

    Первый матч «Ростова-2» запланирован на 27 января с ивановским «Текстильщиком».

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