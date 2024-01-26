«Ростов» объявил о создании второй команды

объявил о создании второй команды, которая примет участие в новом сезоне Второй лиги (дивизион Б).

«В будущем сезоне новоиспеченную команду будет возглавлять Аброскин Александр Александрович, которая будет выступать во Второй лиге (дивизион Б). Домашним стадионом для "Ростов-2" станет стадион "Олимп" имени Виктора Понедельника.

Его помощниками стали Рогочий Антон Николаевич и Бурченко Максим Геннадьевич.

Тренером по работе с вратарями назначен Малов Евгений Александрович», — говорится в сообщении пресс-службы донского клуба.

Первый матч «Ростова-2» запланирован на 27 января с ивановским «Текстильщиком».