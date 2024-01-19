Официально: Дмитрий Комбаров возглавил «Спартак-2»

Официальный сайт московского объявил о назначениина пост главного тренера резервной команды.

«Поздравляем чемпиона России — 2017 с возвращением в "Спартак". Желаем успехов в работе с красно-белой молодёжью!» — говорится в сообщении клуба.

«Спартак-2» будет возрожден летом 2024 года и станет играть во Второй лиге.

36-летний Дмитрий Комбаров является воспитанником «красно-белых», играл в команде с 2010 по 2019 год. Всего у него за «Спартак» 272 матча, 26 голов, 42 передачи.

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В последнее время он работал тренером петербургской «Звезды», выступающей во Второй лиге.