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    «Атлетико» — «Севилья». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и «Севильей»

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    В последнем четвертьфинале Кубка Короля «Атлетико» поспорит с «Севильей» за выход в 1/2 финала. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток матча прозвучит в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Атлетико»

    «Атлетико» начал свой путь в Кубке Короля с 1/16 финала. На этой стадии мадридцы встретились со скромным клубом «Луго». В первом тайме была зафиксирована ничья, но после перерыва «матрасникам» удалось дожать оппонента (3:1).

    Далее жеребьевка свела «Атлетико» с мадридским «Реалом». Команды подарили болельщикам голевое шоу, победителями из которого вышли подопечные Диего Симеоне, оформив победу в дополнительное время (4:2).

    «Атлетико» 19 раз играл в финалах Кубка Испании и в 10-ти случаях забирал себе трофей. Крайний раз мадридцы становились обладателями Кубка Короля в 2013 году, обыграв в финале «Реал» (2:1).

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    «Севилья»

    Все матчи Кубка Испании текущего сезона «Севилья» играла на выезде, начиная с 1-го раунда. Две первые стадии «красно-белые» прошли достаточно уверенно, всухую обыграв «Кинтанар» (3:0) и «Атлетико Асторга» (2:0).

    Далее севильцам пришлось помучаться с «Ферролем» (2:1), а путевку в четвертьфинал подопечные Кике Флореса оформили благодаря уверенной победе над «Хетафе» в 1/8 финала.

    «Севилья» является пятикратным обладателем Кубка Испании. Команда одержала победу в этом турнире в 1935, 1939, 1948, 2007, и 2010 годах.

    Личные встречи

    В 10-ти последних очных матчах «Атлетико» одержал 4 победы, «Севилья» оказалась сильнее в 2-х случаях и еще четырежды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Севилья» с коэффициентом 1.97.

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