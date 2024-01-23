Лидер «Реал Сосьедада» отказался от перехода в клуб Роналду

Атакующий полузащитник «Реал Сосьедада»отказался от возможности продолжить карьеру в

В переходе японского футболиста был заинтересован «Аль-Наср».

По информации Estadio Deportivo, клуб Криштиану Роналду предлагал Кубо контракт на 40 миллионов евро в год, но игрок ответил отказом.

Такэфуса перешел в «Реал Сосьедад» летом 2022 года из мадридского «Реала» за 6,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 16 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Кубо в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов платить Кубо в семь раз больше, чем он получает в «Реал Сосьедаде».