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    Лидер «Реал Сосьедада» отказался от перехода в клуб Роналду

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    Атакующий полузащитник «Реал Сосьедада» Такэфуса Кубо отказался от возможности продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    Такэфуса Кубо
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    Такэфуса Кубо

    В переходе японского футболиста был заинтересован «Аль-Наср».

    По информации Estadio Deportivo, клуб Криштиану Роналду предлагал Кубо контракт на 40 миллионов евро в год, но игрок ответил отказом.

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    • Такэфуса перешел в «Реал Сосьедад» летом 2022 года из мадридского «Реала» за 6,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 16 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Кубо в 50 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов платить Кубо в семь раз больше, чем он получает в «Реал Сосьедаде».

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