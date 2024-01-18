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    «Эвертон» выбил «Кристал Пэлас» из Кубка Англии, определился следующий соперник «Ливерпуля»

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Эвертон Кристал Пэлас Норвич
    Завершились очередные переигровки матчей 1/32 финала Кубка Англии.

    Андре Гомеш
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    Андре Гомеш

    В одном из матчей «Эвертон» в родных стенах переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Автором единственного гола в поединке стал Андре Гомеш.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Эвертон — Кристал Пэлас 1:0
    Гол: 1:0 Андре Гомеш (42') Эвертон: Жоау Виржиния, Нэйтан Паттерсон, Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Амаду Онана, Джеймс Гарнер, Андре Гомеш (Lewis Dobbin, 77'), Джек Харрисон, Дуайт Макнил, Доминик Калверт-Льюин (Бету, 86') Кристал Пэлас: Сэм Джонстон, Джеффри Шлупп, Крис Ричардс, Тайрик Митчелл (Жайро Ридевальд, 64'), Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Натаниэл Клайн (Науиру Ахамада, 64'), Уилл Хьюз, Эберечи Эзе (Matheus Franca, 64'), Хефферсон Лерма (Дэвид Озо, 71'), Одсонн Эдуард (Жан-Филипп Матета, 71') Предупреждения: Хефферсон Лерма (41'), Джек Харрисон (49'), Доминик Калверт-Льюин (86'), Йоаким Андерсен (86'), Жоау Виржиния (87')

    Следующим соперником «Эвертона» станет «Лутон Таун».

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    В параллельной игре «Норвич» на выезде обыграл «Бристоль Роверс» со счетом 3:1. На гол Люка Маккормика гости ответили точными ударами Габриэля Сары, Адама Айды и Кенни Маклина.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Бристоль Роверс — Норвич Сити 1:3
    Голы: 1:0 Luke McCormick (20'), 1:1 Габриэл Сара (53'), 1:2 Адам Айда (пенальти) (59'), 1:3 Кенни Маклин (87') Бристоль Роверс: Мэттью Кокс, Люк Томас, Энтони Эванс, Josh Grant, Tristan Crama, Connor Taylor, Sam Finley (John Marquis, 79'), Harvey Vale, Luke McCormick (Джек Хант, 68'), Chris Martin, Aaron Collins (Скотт Синклейр, 79') Норвич Сити: Джордж Лонг, Сэм МакКаллум, Бен Гибсон, Дэнни Батт (Марселино Нуньес, 27'), Джек Стейси, Габриэл Сара, Онель Эрнандес (Борха Сайнс, 64'), Кенни Маклин, Адам Айда (Эшли Барнс, 64'), Jonathan Rowe (Кристиан Фасснахт, 64'), Jacob Sorensen Предупреждения: Sam Finley (42'), Jonathan Rowe (61')

    В следующем раунде «Норвич» сыграет против «Ливерпуля».

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