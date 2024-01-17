Романо: Тареми по окончании сезона перейдет в «Интер»

По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, форвард «Порту»летом перейдет в миланскийв качестве свободного агента.

Иранский нападающий и «нерадзурри» согласовали контракт на два года, который может быть продлен еще на один год при определенных условиях. Контракт 31-летний нападающий подпишет после окончания Кубка Азии-2024.

Мехди Тареми стал футболистом «Порту» в 2020 году. В этом сезоне он сыграл 25 матчей за команду, забил 6 голов, отдал 3 результативные передачи. На Transfermarkt его цена составляет € 12 млн.

Тареми станет уже вторым игроком, который перейдет летом в «Интер» на правах свободного агента. Ранее было объявлено о подписании польского полузащитника «Наполи» Петра Зелиньского.