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    «Арсенал» хочет купить Зиркзее из «Болоньи»

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    Нидерландский нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее заинтересовал лондонский «Арсенал», сообщает The Telegraph.

    Джошуа Зиркзее
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    Джошуа Зиркзее

    «Канониры» готовы приобрести 22-летнего форварда в зимнее трансферное окно, но «Болонья» отпустит его только за сумму не менее € 57 млн, что делает переход сейчас маловероятным.

    Также сообщается, что в контракте Зиркзее есть пункт обратного выкупа для мюнхенской «Баварии» за гораздо меньшую сумму. За немецкий клуб нападающий выступал несколько сезонов.

    Джошуа Зиркзее стал футболистом «Болоньи» в 2022 году. В текущем сезоне в Серии А он сыграл 19 матчей, забил 8 голов, отметился 4 результативными передачами.

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