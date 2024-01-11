«Арсенал» хочет купить Зиркзее из «Болоньи»

Нидерландский нападающий «Болоньи»заинтересовал лондонский, сообщает The Telegraph.

«Канониры» готовы приобрести 22-летнего форварда в зимнее трансферное окно, но «Болонья» отпустит его только за сумму не менее € 57 млн, что делает переход сейчас маловероятным.

Также сообщается, что в контракте Зиркзее есть пункт обратного выкупа для мюнхенской «Баварии» за гораздо меньшую сумму. За немецкий клуб нападающий выступал несколько сезонов.

Джошуа Зиркзее стал футболистом «Болоньи» в 2022 году. В текущем сезоне в Серии А он сыграл 19 матчей, забил 8 голов, отметился 4 результативными передачами.

Его контракт с «Болоньей» действует до лета 2026 года. На Transfermarkt он сейчас стоит 30 млн евро.