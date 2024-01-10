Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико» Мадрид

Этот гол вывел его на чистое первое место среди бомбардиров в истории мадридского «Атлетико». Гризманн обогнал легендарного футболиста и впоследствии тренера Луиса Арагонеса.
Антуан Гризманн начал выступать за «матрасников» с 2014 года, перейдя из «Реала Сосьедад». В 2019 году он перебрался в «Барселону», а вернулся в 2021 году.
Календарь и таблица испанской Примеры
В нынешнем сезоне французский нападающий сыграл за команду 27 матчей, забил 17 голов, отдал 3 результативные передачи. Его контракт с «Атлетико» действует до лета 2026 года.
Также стоит отметить, что в разных статистических источниках имеются разногласия насчет количества голов Гризманна и Арагонеса. По некоторым данным у француза до этого матча было 172 забитых мяча.