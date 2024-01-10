ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок АзииВоины Тэджу, Синие Самураи и Боевые слоны: Краткий гид по Кубку Азии-2023
  • 23:40
    • Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико» Мадрид
  • 22:23
    • Миранчук в стартовом составе на матч 1/4 финала Кубка Италии против «Милана»
    Все новости спорта

    Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико» Мадрид

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Атлетико Реал Мадрид Реал Сосьедад
    Нападающий Антуан Гризманн на 37-й минуте забил мяч в ворота мадридского «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании, который для него стал 174-м по счету за «матрасников».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Этот гол вывел его на чистое первое место среди бомбардиров в истории мадридского «Атлетико». Гризманн обогнал легендарного футболиста и впоследствии тренера Луиса Арагонеса.

    Антуан Гризманн начал выступать за «матрасников» с 2014 года, перейдя из «Реала Сосьедад». В 2019 году он перебрался в «Барселону», а вернулся в 2021 году.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В нынешнем сезоне французский нападающий сыграл за команду 27 матчей, забил 17 голов, отдал 3 результативные передачи. Его контракт с «Атлетико» действует до лета 2026 года.

  • Работа над ошибками. Как Гризманн стал лучшим игроком Ла Лиги в 32 года
  • Французский бомбардир восстановил свою лучшую форму и вернул любовь болельщиков «Атлетико»
  • 01/12/2023

    • Также стоит отметить, что в разных статистических источниках имеются разногласия насчет количества голов Гризманна и Арагонеса. По некоторым данным у француза до этого матча было 172 забитых мяча.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» добьется успеха на своем поле
  • «Ливерпуль» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Атака будет превалировать над обороной
  • «Милан» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Еще один матч в Хабаровске запомнится высокой результативностью
  • «Амур» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.86
  • Экспресс дня 10 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Амур — Авангард
  • Хоккей
  • Послезавтра в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрозиноне
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.19
  • Прогноз на матч Юта — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Мельбурн Сити — Вестерн Сидней Уондерерс
  • Футбол
  • Послезавтра в 12:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры