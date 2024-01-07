«Барселона» подпишет 16-летнего вингера «Палмейрас»

в ближайшее время может выкупить управа на талантливого атакующего полузащитника

По информации журналиста Рожера Торельо, каталонский клуб является главным претендентом на 16-летнего вингера.

Испанское издание Mundo Deportivo отмечает, что игрок тоже заинтересован в переходе в «Барселону».

Помимо «Барсы», за бразильцем также следят «Пари Сен-Жермен», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Эстеван сможет приехать в Европу не раньше лета 2025 года, когда ему исполнится 18 лет.

Transfermarkt оценивает стоимость Эстевана в 10 миллионов евро. В сезоне-2023 он дебютировал за первую команду «Палмейрас».