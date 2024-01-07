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    «Барселона» подпишет 16-летнего вингера «Палмейрас»

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    «Барселона» в ближайшее время может выкупить у «Палмейрас» права на талантливого атакующего полузащитника Эстевана.

    Эстеван
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    Эстеван

    По информации журналиста Рожера Торельо, каталонский клуб является главным претендентом на 16-летнего вингера.

    Испанское издание Mundo Deportivo отмечает, что игрок тоже заинтересован в переходе в «Барселону».

    Помимо «Барсы», за бразильцем также следят «Пари Сен-Жермен», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

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    • Эстеван сможет приехать в Европу не раньше лета 2025 года, когда ему исполнится 18 лет.

    Transfermarkt оценивает стоимость Эстевана в 10 миллионов евро. В сезоне-2023 он дебютировал за первую команду «Палмейрас».

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