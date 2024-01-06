Лидер турнирной таблицы чемпионата Италии миланский «Интер» дома сыграет против «Вероны». За ходом встречи 19-го тура Серии А приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Интер»

Миланский клуб возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 45 очков в 18-ти матчах, и опережает ближайшего преследователя «Ювентус» на два балла. На счету «Интера» 14 побед, 3 ничьи и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 42:8.

Подопечные Симоне Индзаги потеряли очки в предыдущем туре Серии А, не сумев обыграть на выезде «Дженоа» (1:1). Оба гола были забиты в самой концовке первого тайма.

Эта ничья прервала победную серию «Интера», которая насчитывала 4 встречи. За этот период «нерадзурри» ни разу не пропустили, обыграв такие команды, как «Наполи» (3:0), «Удинезе» (4:0), «Лацио» (2:0) и «Лечче» (2:0).

«Верона»

Клуб из одноименного города набрал 14 очков в 18-ти матчах и на данный момент занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А. На счету «желто-синих» 3 победы, 5 ничьих и 10 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 15:24.

В прошлом туре «Верона» дома потерпела минимальное поражение от последней команды Серии А — «Салернитаны» (0:1). Единственный мяч был забит на 49-й минуте встречи.

Это поражение стало для подопечных Марко Барони вторым за 5 матчей в декабре. Ранее «Верона» уступила «Фиорентине» (0:1), поделила очки с «Удинезе» (3:3) и «Лацио» (1:1), а также обыграла «Кальяри» (2:0).

Личные встречи

В прошлом сезоне Серии А «Интер» оба раза обыграл своего соперника — 1:0 дома и 6:0 на выезде. Всего в 10-ти последних матчах на счету «черно-синих» 9 побед и один раз команды разошлись миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Верона» с коэффициентом 2.50.