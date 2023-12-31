«Селтик» назначил Сэдлера на пост главного тренера

Бывший главный тренервозглавил. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Футбольный клуб "Селтик" рад объявить, что назначил Адама Сэдлера своим новым главным тренером.

Адам обладает богатым тренерским опытом, ранее он занимал ряд тренерских должностей в различных английских клубах, в том числе в "Манчестер Сити", "Ньюкасл Юнайтед" и других.

В период с 2018 года по нынешнее лето Адам был тренером первой команды "Лестер Сити", в течение этого времени он тесно сотрудничал с Бренданом Роджерсом», — сказано в заявлении на официальном сайте шотландского клуба.

После 21-го тура «Селтик» занимает 1-е место в таблице чемпионата Шотландии с 51-м баллом в активе.