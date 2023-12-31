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    «Селтик» назначил Сэдлера на пост главного тренера

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Лестер Сити Селтик
    Бывший главный тренер «Лестера» Адам Сэдлер возглавил «Селтик». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

    Адам Сэдлер
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    Адам Сэдлер

    «Футбольный клуб "Селтик" рад объявить, что назначил Адама Сэдлера своим новым главным тренером.

    Адам обладает богатым тренерским опытом, ранее он занимал ряд тренерских должностей в различных английских клубах, в том числе в "Манчестер Сити", "Ньюкасл Юнайтед" и других.

    В период с 2018 года по нынешнее лето Адам был тренером первой команды "Лестер Сити", в течение этого времени он тесно сотрудничал с Бренданом Роджерсом», — сказано в заявлении на официальном сайте шотландского клуба.

    После 21-го тура «Селтик» занимает 1-е место в таблице чемпионата Шотландии с 51-м баллом в активе.

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