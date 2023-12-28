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    Клаудиньо: Если скажу, что не хочу играть за «Фламенго», это будет ложью

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    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признался, что хотел бы продолжить карьеру во «Фламенго».

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Думаю, каждый футболист мечтает играть в большой команде, и "Фламенго" — одна из них. Если я скажу, что не хочу, это будет ложью. Но в чемпионате Бразилии есть и другие большие команды.

    У меня контракт с "Зенитом" до 2027 года. Я очень спокойно к этому отношусь, наслаждаюсь отпуском. Я наслаждаюсь временем со своей семьей и друзьями.

    Я оставляю этот вопрос своим агентам. До меня ничего не доходило, я ничего не слышал. Если однажды это произойдет, пусть это будет хорошо для меня, для "Фламенго" и для моей нынешней команды.

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    • Что произошло в середине года? Было много разговоров, да. С моим агентом и мной. Было предложение. В итоге "Зенит" его не принял. В это трансферное окно мне ничего не приходило.

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    • Может ли игра в Бразилии облегчить возвращение в сборную? Если я так скажу, то не совру. Думаю, что чемпионат России сейчас не очень благоприятен для этого, потому что клубы не играют в Лиге чемпионов. Не принижая чемпионат России, думаю, шансов было бы немного больше», — приводит слова Клаудиньо UOL.

    В текущем сезоне Клаудиньо провел в чемпионате России 18 матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

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