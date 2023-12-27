Игнатьев: Китай — хороший выбор для Слуцкого

Российский специалиствысказался о том, чтовозглавил «Шанхай Шэньхуа».

«Выбор вполне приемлемый, даже хороший для Слуцкого. Условия для работы будут замечательные, если исходить из того времени, когда я работал в Китае. Под руками будут и хорошие мастера, и люди, которых надо будет многому учить с точки зрения тактического восприятия игры. Когда я работал в Китае, командные задачи решались слабее. У китайцев лучше идёт дело в индивидуальных видах спорта, нежели в командных, в том числе и в футболе.

У меня были трудности работы в психологическом плане. В Китае особый подход к себе. Там нельзя завышать тональность в разговоре, оскорблять. Если наш человек это всё вынесет, то там будет сказано, что такое недопустимо. В Китае унижать кого-то невозможно. Но даже во время моей работы в Китай приезжали хорошие футболисты из заграницы. Думаю, Леонид Викторович справится. Пожелаю ему успехов», — сказал Игнатьев «Чемпионату».

Ранее Слуцкий возглавлял казанский «Рубин».