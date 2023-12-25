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    «Бёрнли» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 19-го тура АПЛ между «Бёрнли» и «Ливерпулем»

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    Мохамед Салах и Луис Диас
    Аутсайдер чемпионата Англии «Бёрнли» дома сыграет против «Ливерпуля» в рамках 19-го тура АПЛ. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Бёрнли»

    «Бёрнли» располагается на предпоследней 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков в 18-ти матчах. На счету подопечных Венсана Компани 3 победы, 2 ничьи и 13 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей «бордовых» составляет 18:36.

    В прошлом туре «Бёрнли» добыл третью победу в сезоне. Клуб из одноименного города отправился на выезде в Лондон, обыграв с сухим счетом «Фулхэм» (2:0). Голами в составе победителей отличились Одобер и Берге.

    До этого коллектив Венсана Компани набрал одно очко в 3-х матчах, сыграв вничью с «Брайтоном» (1:1). «Вулверхэмптону» и «Эвертону» «бордовые» проиграли 0:1 и 0:2 соответственно.

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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 39 очков в 18-ти турах. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет один балл. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 37:16.

    Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ составляет 11 матчей. За этот период подопечные Юргена Клоппа одержали 6 побед и еще 5 раз «красные» делили очки со своими соперниками.

    В центральном матче 18-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1). На гол Габриэля в самом начале встречи мерсисайдцы ответили точным ударом Салаха на 29-й минуте. Ранее «Ливерпуль» дома поделил очки с «Манчестер Юнайтед» (0:0), а также обыграл в гостях «Кристал Пэлас» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

    Личные встречи

    В 10-ти последних матчах «Ливерпуль» праздновал победу 7 раз, «Бёрнли» выиграл одну встречу и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бёрнли» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.54.

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