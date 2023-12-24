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    «Спартак» купит защитника сборной Гваделупы

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    Защитник турецкого клуба «Адана Демирспор» и сборной Гваделупы Эндрю Гравийон может продолжить карьеру в чемпионате России.

    Эндрю Гравийон
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    Эндрю Гравийон

    Новой командой 25-летнего футболиста может стать «Спартак», сообщает авторитетное французское издание L'Equipe.

    По данным источника, московский клуб уже работает над подписанием Гравийона, который намерен как можно скорее покинуть «Адану».

    Transfermarkt оценивает стоимость Гравийона в 4,7 миллиона евро.

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    • Гравийон — воспитанник миланского «Интера». Ранее выступал за итальянские «Торино», «Пескару», «Сассуоло» и «Асколи», а также за французские «Реймс» и «Лорьян».

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