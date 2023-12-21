«Бетис» — «Жирона»: счет матча 1:1, обзор голов

На гол Артема Довбика с пенальти хозяева смогли ответить точным ударом Хермана Пеццельи.
Футбол. Испания. Примера
Бетис — Жирона 1:1
Голы: 0:1 Артем Довбик (пенальти) (39'), 1:1 Херман Песселья (89') Бетис: Руи Силва, Эктор Бельерин (Айтор Руйбаль, 15'), Херман Песселья, Шади Риад, Хуан Миранда, Андрес Гуардадо (Вилльям Карвалью, 46'), Родриго Эрнандес (, 67'), Марк Рока (Sergi Altimira Clavell, 67'), Ассане Диао, Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 67'), Айосе Перес Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес, Ян Коуту (Валери Фернандес, 80'), Дейли Блинд, Давид Лопес (Хуанпе, 34'), Эрик Гарсия, Пабло Торре Карраль (Порту Кристиан, 64'), Алейш Гарсия, Иван Мартин, Артем Довбик (Кристиан Стуани, 64'), Савио (Jhon Solis, 80') Предупреждения: Артем Довбик (44'), Андрес Гуардадо (45 + 3'), Марк Рока (45 + 6'), Алейш Гарсия (83')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Жирона» (45 очков) продолжает лидировать в ла лиге. «Бетис» (28) занимает седьмое место в турнирной таблице.